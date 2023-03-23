Российские туристы заблудились в джунглях в Таиланде

В Таиланде российские туристы заблудились в джунглях. Их удалось спасти спустя двое суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Пхукета.

По данным издания, пара гуляла по одному из пляжей, а затем зашла в джунгли и направилась на юг. В итоге туристы заплутали. Их искала полиция и сотрудники национального парка, в котором и случилось ЧП.

Отмечается, что россияне получили незначительные ссадины, у одного из туристов была повреждена нога. В качестве меры предосторожности пару доставили в больницу. // Фото: unsplash.com