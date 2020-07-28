В НАСА сообщили о приближении к Земле крупного астероида

К Земле приближается крупный астероид 2009 PQ1. Его диаметр составляет от 84 до 190 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из подразделений НАСА.

На этот раз опасности для землян небесное тело не представляет, поскольку подойдет к нашей планете на расстояние, в семь раз превышающее расстояние до Луны. Максимальное сближение случится 5 августа.

Астероид 2009 PQ1 относится к категории небесных тел, чьи траектории движения пересекают орбиту Земли. В следующий раз он подлетит к нашей планете в 2137 году.