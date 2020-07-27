Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса

Во Вьетнаме произошла вспышка инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Он агрессивнее и опаснее тех, что были известны ранее, сообщает «Лента.ру».

По данным первых исследований, этот вирус стремительнее распространяется и быстро вызывает переход к тяжелому состоянию. Уже известно о первых заболевших. Как минимум два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Эксперты считают, что новый вирус мог мутировать, или он был завезен во Вьетнам нелегальными мигрантами.