27 июля 2020, 21:15
Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса
По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию
Во Вьетнаме произошла вспышка инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Он агрессивнее и опаснее тех, что были известны ранее, сообщает «Лента.ру».
По данным первых исследований, этот вирус стремительнее распространяется и быстро вызывает переход к тяжелому состоянию. Уже известно о первых заболевших. Как минимум два человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Эксперты считают, что новый вирус мог мутировать, или он был завезен во Вьетнам нелегальными мигрантами.