В Москве снова растет заболеваемость COVID-19

Мэр Москвы назвал объективным всплеск заболеваемости COVID-19 весной, сообщает РИА Новости.

Сергей Собянин высказал мнение, что в этот сезон люди в целом чаще болеют — простудой, гриппом, а теперь и заражаются коронавирусом.

"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим",

— сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1".

По данным оперштаба на 29 мая, в Москве за сутки выявили 3241 случай COVID-19. В начале недели показатель колебался у отметки в 2 тысячи, а к концу несколько дней подряд превышал три тысячи. // Фото: tvsamara.ru