Захарова опровергла сообщения о прекращении оформления загранпаспортов

Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, как и прежде, смогут оформить заграничный паспорт в дипломатических представительствах России за границей, сообщает ТАСС.

Новый административный регламент МВД не окажет влияния на эту процедуру. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Появившиеся в СМИ сообщения о якобы принятых изменениях указанного порядка не соответствуют действительности и вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая 2021 года",

- сказала Захарова.

Она отметила, что загранпаспорта оформляются гражданам РФ, которые проживают за рубежом, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло. // Фото: vladtime.ru