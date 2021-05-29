Сегодня в Москве открылся новый железнодорожный вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования – «Восточный», сообщает РИА «Новости»

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения",

- сказал Собянин во время церемонии открытия вокзала.

Вокзал расположен на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и станцией «Черкизовская» Сокольнической линии метро.

С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, в том числе из Карелии, а также «Ласточки» и «Стрижи», следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала «Черкизово» вокзального комплекса «Восточный».

В 1:36 на него прибыл первый поезд №81 «Белгород - Санкт-Петербург», а в 2:03 первый состав отправился с вокзала.

Восточный стал первым железнодорожным вокзалом, который построили в Москве за последние 100 лет. // Фото: riamo.ru griphon.livejournal.com