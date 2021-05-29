В России начинают действовать новые правила выдачи загранпаспортов

С 30 мая в России вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов, сообщает

портал LIFE.RU

Теперь получить данный документ можно будет только на территории России. Живущим за рубежом россиянам для этого придется приезжать в страну.

Сроки выдачи паспорта будут составлять от одного до трех месяцев. В первом случае — когда гражданин получает документ в регионе, где зарегистрирован. Во втором — по месту пребывания. Соответствующий приказ МВД был принят еще в марте.

Небольшое изменение внесено в порядок оплаты госпошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Деньги не будут требовать у тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется платить 2 тысячи рублей за документ старого образца и 5 тысяч — за паспорт нового образца. // Фото: life.ru