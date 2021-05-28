На стройки России планируется пустить не менее 300 тысяч мигрантов

На российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тысяч мигрантов, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на слова глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина.

Заинтересованные лица в стране неоднократно заявляли о нехватке строителей из ближнего зарубежья, особенно обострившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В январе Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, после чего Минстрой разработал и наладил механизм их точечного ввоза для восполнения дефицита рабочих. По оценке министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, российским стройкам не хватает примерно 600 тысяч рабочих.

"С иностранцами сейчас принимаются решения на уровне правительства. Где-то 300 тысяч точно будут привезены",

- сказал Степашин на совещании в Московском государственном строительном университете.

Он также выразил мнение, что проблема нехватки рабочих началась ещё "после распада СССР", а не из-за пандемии COVID-19.

"Мы действительно серьезно потеряли кадровый потенциал. Несмотря на то, что мы активно готовим специалистов, нам не хватает на сегодняшний день 1,2 миллиона рабочих рук", - утверждает Степашин. // Фото: news.mail.ru