28 мая 2021, 15:17
Россия

Антон Котяков высказался о введении сокращенной рабочей недели

Минтруд РФ готов рассмотреть обоснованные предложения о необходимости четырехдневки, если такие инициативы поступят

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков высказался о введении в России четырехдневной рабочей недели. Минтруд не видит предпосылок для четырехдневки, но готов рассмотреть инициативы, сказал Котяков.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим»,

- цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что министерство пока не получало предложение, которое было бы сформировано, обосновано и в которой была бы объяснена необходимость сокращенной недели.

Котяков предположил, что альтернативой сокращенной   рабочей недели может стать удаленная занятость и режим фриланса. (фото rg.ru)

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Минтруд РФ
антон котяков
сокращенная рабочая неделя
четырехдневка