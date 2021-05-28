Антон Котяков высказался о введении сокращенной рабочей недели

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков высказался о введении в России четырехдневной рабочей недели. Минтруд не видит предпосылок для четырехдневки, но готов рассмотреть инициативы, сказал Котяков.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим»,

- цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что министерство пока не получало предложение, которое было бы сформировано, обосновано и в которой была бы объяснена необходимость сокращенной недели.

Котяков предположил, что альтернативой сокращенной рабочей недели может стать удаленная занятость и режим фриланса. (фото rg.ru)