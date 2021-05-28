Ребенок сломал позвоночник в парке «Диво-остров» в Петербурге

Юный житель Санкт-Петербурга попал в больницу после проведенного в парке аттракционов «Диво-остров» выходного дня. У мальчика диагностирован перелом позвоночника, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 12-летнего школьника привезли в детскую больницу имени Марии Магдалины в воскресенье, 23 мая. Ребенок рассказал, что почувствовал боль после катания на американских горках.

Скорая помощь была вызвана не сразу, но, когда школьника все же осмотрели, у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мальчик остается в больнице.

Прокуратура Петроградского района Северной столицы организовала проверку по факту произошедшего. Фото yandex.ru