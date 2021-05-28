Экс-полицейских по делу Голунова посадили на срок от 5 до 12 лет

Сегодня в Московском городском суде вынесены приговоры бывшим полицейским, обвиняемым в подбрасывании наркотиков журналисту «Медузы» (издание внесено в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента») Ивану Голунову, сообщает «Коммерсант».

Бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Его подчиненные Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по 8 лет. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы.

Суд удовлетворяет гражданский иск Голунова к подсудимым. С каждого взыскали по 1 миллиону рублей. Бывших полицейских лишили званий. Всем запретили занимать государственные должности на срок от 1,5 до 5 лет.

Прокуратура просила приговорить Ляховца к 16 годам, Сергалиева, Феофанова и Уметбаева — к 12, а Коновалова — к 7 годам лишения свободы.

«Петрозаводск гвоорит» ранее писал об этой истории. 6 июня 2019 года осужденные подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, чтобы повысить показатели раскрываемости по уголовным делам. Корреспондент, у которого дома обнаружили запрещенные вещества, настаивал, что их ему подбросили. Задержание журналиста вызвало протесты, вскоре он был освобожден, а его дело закрыто. Полицейских арестовали в январе 2020 года. // Фото: rbc.ru