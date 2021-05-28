Пластиковую посуду и ватные палочки хотят запретить в России

Отдельные виды пластиковых изделий могут оказаться вне закона в России. Речь идет о неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалах. В частности, цветном пластике, пластиковых трубочках, одноразовой пластиковой посуде и ватных палочках.

Федеральные власти планируют на законодательном уровне запретить использование подобных изделий. Об этом на Невском международном экологическом форуме заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

Власти планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Ожидается, что к 2030 году объем захоронений отходов сократится вдвое.

Абрамченко считает, что запрет на пластик не спровоцирует рост цен и не ударит по бизнесу, поскольку власти будут поддерживать производителей. (фото info.sibnet.ru)