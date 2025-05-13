В МИД России заявили о формировании танкового корпуса в Карелии

О формировании в Карелии танкового корпуса заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко. Также в стране воссоздают два военных округа. По словам дипломата, в России будут принимать и другие меры «чтобы обнулить потуги НАТО».

Так Глушко отреагировал на вопрос ТАСС о том, против кого направлены учения Thunder Fortress-2025, которые проводят в Литве с 13 по 27 мая. Дипломат ответил, что учения направлены против России.

«Меры уже принимаются, они были анонсированы, воссоздаются два военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России»,

- приводит агентство слова замглавы МИД.

Все учения НАТО связаны со сдерживанием России и подготовкой альянса к военному столкновению, но интересы России все равно будут гарантированы, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске расположилась смешанная авиационная дивизия ВКС России. © «Петрозаводск говорит»