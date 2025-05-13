Баран убил пожилую женщину в Крыму

В Крыму 85-летняя женщина погибла после нападения агрессивного барана. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, трагедия произошла на северо-востоке республики в селе Нива. Баран проломил забор и накинулся на пенсионерку, которая была ребенком войны. Жители села ранее уже жаловались на агрессивное поведение животного.

Соседи помогли пострадавшей отбиться от барана. Женщину доставили в больницу, врачи диагностировали у нее множество переломов, открытую черепно-мозговую травму, разрывы внутренних органов. Несмотря на все усилия медиков пострадавшая скончалась. © «Петрозаводск говорит»