Авиационная дивизия ВКС расположилась в Петрозаводске

В столице Карелии базируется 149 смешанная авиационная дивизия ВКС России. Расположились военные в Петрозаводске недавно.

В пятницу 25 апреля сити-менеджер Инна Колыхматова обсудила с командиром авиадивизии полковником Сергеем Аксеновым направления, которым необходимо уделить особое внимание. Градоначальница подчеркнула, что задача властей оказать всестороннюю помощь и поддержку военным.

Администрация города прорабатывает вопрос обеспечения семей военнослужащих с детьми местами в детских садах и школах.

В Карелии будет дислоцироваться армейский корпус. Он войдет в Ленинградский военный округ.

Ранее в проекте наших коллег с «Ники плюс» глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопрос о том, какие изменения ожидаются в республике в связи с размещением армейского корпуса. © «Петрозаводск говорит»