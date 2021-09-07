В мэрии рассказали о ходе ремонта дорог в Петрозаводске

В Петрозаводске полным ходом идут работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мэрии рассказали, как продвигаются дела на разных магистралях карельской столицы.

Так, на улицах Боровой и Профсоюзов подрядчик начал фрезеровать проезжие части. Наращивается темп работ на улице Луначарского. Там уже заменен бортовой камень в районе улицы Черншевского, рабочие продвигаются в сторону центра города.

На Октябрьском проспекте подрядчик завершил асфальтирование проезжей части на протяжении всей дороги, кроме участка между улицами Мурманской и Московской. К укладке верхнего слоя покрытия приступили на улице Ленинградской, также здесь продолжается замена бортового камня. На улице Ломоносова завершили ремонт проезжей части и устройство обочин. Сейчас на месте организуют водоотведение.

На улице Маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель в завершающей стадии находится восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей Маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице приступили к укладке выравнивающего слоя, в скором времени проезжую часть заасфальтируют. В завершающей стадии также находится ремонт тротуаров на Березовой аллее, дорожное полотно здесь уже уложили ранее. На улице Балтийской рабочие ведут замену бортового камня.

На улицах Сыктывкарской и Попова проходят приемные мероприятия. Отметим, что также на сегодняшний день работы полностью завершены на улицах Пограничной, Правды, Транспортной, Ключевой, Ригачина, Онежской Флотилии, Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте, Пряжинском, Соломенском и Петрозаводском шоссе. Фото мэрии Петрозаводска