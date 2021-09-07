Железнодорожники перевезли на «Метеоре» на Валаам 20-тысячного туриста

«Северо-западная пригородная пассажирская компания» сегодня перевезла на «Метеоре» 20-тысячного туриста по маршруту Сортавала-Валаам-Сортавала. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники «СЗППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили ему сертификат, подтверждающий юбилейный статус, а также памятные сувениры от компании.

Напомним, этим летом «Метеоры» стали составляющей нового туристического маршрута, запущенного холдингом «РЖД». Его пассажиры могут добраться из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам, используя железнодорожный и водный транспорт. Расписание «Метеоров» удобно состыковано с расписанием движения поездов, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото pixabay.com/tikhonnetpro