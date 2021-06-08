В мэрии рассказали, что будут делать с провалом асфальта

В администрации столицы Карелии заявили, что провал асфальта в центре Петрозаводска устранят в ближайшее время. Также в мэрии сообщили, что опасное место в районе пересечения улиц Антикайнена и Горького было огорожено в понедельник, когда «яма» и образовалась.

«В настоящее время Администрация Петрозаводска совместно с АО «ПКС – Водоканал» принимает решение по устранению причины провала»,

- сообщили в пресс-службе администрации. Работы запланированы на ближайшие дни.

Ранее пользователи соцсети предупредили пешеходов и водителей о появлении провала. Пользователи соцсети восприняли ситуацию с юмором. (фото пресс-службы администрации)