08 июня 2021, 10:15
В мэрии рассказали, что будут делать с провалом асфальта
Опасную дыру на пересечении улиц Антикайнена и Горького огородили в понедельник, сообщили в мэрии
В администрации столицы Карелии заявили, что провал асфальта в центре Петрозаводска устранят в ближайшее время. Также в мэрии сообщили, что опасное место в районе пересечения улиц Антикайнена и Горького было огорожено в понедельник, когда «яма» и образовалась.
«В настоящее время Администрация Петрозаводска совместно с АО «ПКС – Водоканал» принимает решение по устранению причины провала»,
- сообщили в пресс-службе администрации. Работы запланированы на ближайшие дни.
Ранее пользователи соцсети предупредили пешеходов и водителей о появлении провала. Пользователи соцсети восприняли ситуацию с юмором. (фото пресс-службы администрации)