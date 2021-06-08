Любарский пожелал республике позитивных преобразований в День Карелии

Глава Петрозаводска Владимир Любарский и и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили жителей республики с Днем Карелии.

«Наш прекрасный северный край всегда славился своей природной красотой, богатыми культурными традициями и удивительными местами. О нем слагали легенды, ему посвящали произведения искусства. Мы по праву гордимся своей историей и любим Карелию всем сердцем.

Сегодня карельская столица – это не только комфортный для жизни и красивый город, но и место притяжения туристов. В Петрозаводске создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются различными программы поддержки бизнеса, появляются новые возможности для горожан и путешественников»,

- говорится в поздравлении.

В праздничный день чиновники пожелали республике «процветания и дальнейших позитивных преобразований, а всем ее жителям - здоровья, мира и благополучия». (фото пресс-служба правительства РК)