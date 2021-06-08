Движение машин ограничат на двух железнодорожных переездах Кондопоги

Два железнодорожных переезда в Кондопоге ждет ремонт. В июне работы будут вестись на переездах на Сандальской набережной и улице Советов.

Движение через переезд на улице Советов перекрывалось накануне, 7 июня, с 21:30 до 02:30. Также движение автотранспорта в этом месте будет перекрываться 9 июня с 21:30 до 02:30, предупредили в РЖД.

Кроме того 11 и 25 июня с 14:00 до 17:00 проезд автотранспорта закроют через железнодорожный переезд 459 км станции Кондопога на Сандальской набережной. Рабочие заменят щебень, крепления, рельсошпальную решетку и проведут другие мероприятия.

Спецмашины в экстренных случаях смогут проехать через переезд по временному настилу. (фото gzt-sv.ru)