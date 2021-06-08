Асфальт провалился на перекрестке в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Горького-Антикайнена образовалась черная дыра. Пока на одних улицах столицы Карелии ремонтируют дороги, пытаясь сделать их безопасными и качественными, как заявлено в названии нацпроекта, на других этот самый асфальт куда-то пропадает.

На «побег» обратили внимание участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Перекресток ул. Максима Горького и ул. Антикайнена, провалился асфальт, довольно глубокая яма, будьте аккуратны»,

- предупреждают водителей и пешеходов участники сообщества.

Пользователи паблика стали шутить по поводу образовавшейся ямы.

«Это провокация, у нас все хорошо»;

«Точно фотошоп! Глава на самокате, все блюдет!»;

«Черепашки ниндзя новую дверь делают»;

«Метро видно»;

«Автор за произведением. На дне. Макса Горького». (фото vk.com)