08 июня 2021, 08:55
Соцсети

Асфальт провалился на перекрестке в центре Петрозаводска

Дыра на проезжей части образовалась в районе пересечения Горького и Антикайнена - в соцсети предположили, что это метро или черепашки ниндзя

На перекрестке улиц Горького-Антикайнена образовалась черная дыра. Пока на одних улицах столицы Карелии ремонтируют дороги, пытаясь сделать их безопасными и качественными, как заявлено в названии нацпроекта, на других этот самый асфальт куда-то пропадает.

На «побег» обратили внимание участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

 

«Перекресток ул. Максима Горького и ул. Антикайнена, провалился асфальт, довольно глубокая яма, будьте аккуратны»,

- предупреждают водителей и пешеходов участники сообщества.

Пользователи паблика стали шутить по поводу образовавшейся ямы.

«Это провокация, у нас все хорошо»;

«Точно фотошоп! Глава на самокате, все блюдет!»;

«Черепашки ниндзя новую дверь делают»;

«Метро видно»;

«Автор за произведением. На дне. Макса Горького». (фото vk.com)

 
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Соцсеть
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