Улицу в Петрозаводске предложили назвать в честь снайпера Пчелинцева

Региональные власти вместе с администрацией Петрозаводска разработают программу для ремонта школ карельской столицы. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Артур Парфенчиков. Там же он обмолвился о планах относительно школы №9 в центре города, добавив, что подобные школы вписаны в архитектурный облик Петрозаводска и их важно сохранить.

«В знаменитой фрадковской школе №9 начать решили все-таки с фасада. Это старейшая кирпичная школа в городе, готовится отметить 85-летие. При этом в последний раз фасад ремонтировали еще в 60-е. И приведение его в порядок – это вопрос безопасности детей»,

- написал руководитель республики.

Парфенчиков отметил, что во время выездного совещания с сити-менеджером появилась идея увековечить память выпускника школы – Героя Советского Союза, «одного из самых результативных снайперов Великой Отечественной, Владимира Пчелинцева». Парфенчиков написал о том, что бюст героя можно было бы установить рядом со школой, а именем назвать одну из новых улиц города. (фото vk.com)