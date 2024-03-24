В МЧС уточнили количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

В результате теракта в Москве погибли 133 и пострадали 152 человека. Такие уточненные данные приводит РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)»,

- говорится в сообщении ведомства.

В больницы были доставлены 114 пострадавших при теракте, среди них четверо детей.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу в здании. После этого начался пожар. Поисковая операция на месте ЧП продолжается.

Жители Петрозаводска несут цветы, свечи и игрушки к камню скорби на Онежской набережной. // Фото «Петрозаводск говорит»