Путин обратился к россиянам после теракта в Москве

Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Обращение президента транслировал Первый канал.

Глава государства назвал произошедшее кровавым и варварским терактом. Президент объявил 24 марта днем общенационального траура.

Все исполнители, организаторы и заказчики теракта в «Крокусе» понесут справедливое наказание, отметил Путин. Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта, заверил президент.

Путин также поблагодарил медиков и простых граждан, которые оказывали помощь пострадавшим при теракте.

Президент помимо этого отметил, что в Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры. // Фото: скриншот видео kremlin.ru