В России объявлен общенациональный траур

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем общенационального траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщил Владимир Путин.

По данным РИА Новости, к настоящему моменту известно о 133 погибших в результате террористической атаки.

Нападение на концертный зал произошло в столице вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. После этого концертный зал загорелся. Огонь тушат до сих пор. // Фото: unsplash.com / Parth Natani