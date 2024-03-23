Число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек

Число жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве выросло до 115 человек. Такие данные приводит Следственный комитет, пишет РИА Новости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев при этом заявил, что количество жертв трагедии будет значительно расти. В настоящее время пожарные начали разбор конструкций сгоревшего здания.

«Что касается погибших. Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно»,

- сказал Воробьев.

Атака на концертный зал в столице произошла вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник», и открыли огонь из автоматического оружия. // Фото: Mash