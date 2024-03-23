Десятки жителей Петрозаводска собрались у камня скорби на набережной

Жители Петрозаводска сегодня днем собрались у камня скорби на Онежской набережной, чтобы почтить память жертв террористической атаки в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

Как сообщает с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит», пришло очень много людей - дети, молодежь, взрослые, пенсионеры. Горожане несут цветы, зажигают свечи, оставляют игрушки у народного мемориала. Все проходит в тишине.

Напомним, теракт в столице произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. Погибли более ста человек. // Фото «Петрозаводск говорит»