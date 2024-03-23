Госинспекция труда помогла жителю Карелии добиться положенных выплат

Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления законных прав работника на получение зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведенной проверки выяснилось, что одно из предприятий, работающих в Медвежьегорском районе, серьезно задолжало своему сотруднику. Долг не выплачивался.

После вмешательства компетентного органа работник получил положенные деньги. Выплата составила более 64 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»