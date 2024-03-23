Отключения электричества пройдут по всей Карелии

На неделе с 25 по 31 марта сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в республике. В связи с этим ожидаются отключения электричества.

В разные дни недели электроэнергия будет пропадать в Костомукше, в Сегежском и Питкярантском округах, в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Кондопожском и Пряжинском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям Карелии за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play