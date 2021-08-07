В «Луми» возродят карельский конькобежный спорт

У спортивного комплекса Луми состоялось выездное совещание городских властей сразу по двум строительным темам. По программе «Комфортная городская среда» выстроены опоры освещения, шлагбаум и видеонаблюдение. Стоимость работ около 2 млн рублей. Эти работы уже закончены.

Но главный акцент совещания был посвящён строительству открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом. Препятствием для строительства объекта может стать уже сверстанный бюджет, ориентированный на старые цены на строительные материалы. Однако надеемся, что перераспределение средств поможет городу все-таки построить объект в намеченные сроки, то есть к 2023 году.

«Надо с одобрением отметить, что городской объект «Луми» улучшает свое благоустройство и даже готов прирастить еще один вид спорта – конькобежный – как «Луми – 2»,

- заявил депутат Петросовета Сергей Воробьев. (Видео)