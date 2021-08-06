Новые боксерские груши закупили для спортивной школы в Петрозаводске

В спортивной школе №5 Петрозаводска появились новые боксерские груши, сообщили в мэрии. Инвентарь закупили на деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В планах приобретение ковра для самбо и дополнительного инвентаря для занятий ушу.

В прошлом году в школе сделали ремонт, реконструировали зал борьбы. Для тренировок закупили ковры, тренажеры и другой инвентарь.

Также у спортсменов появилась новая экипировка - боксерские перчатки, шлемы, инвентарь для киокусинкай и тхэквондо, макивары, лапы, ракетки, футы, жилеты и другое. (фото источника)