05 апреля 2022, 10:28
В лесовоз врезался пьяный водитель со стажем один месяц
Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске 1 апреля
Около дома № 55 на Лесном проспекте в Петрозаводске 1 апреля ВАЗ врезался в грузовик MAN. О подробностях этой аварии рассказали в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в 14.15, находившийся за рулем отечественной легковушки 23-летний водитель неправильно выбрал скорость. Оказалось, вдобавок он был в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушитель не имел при себе документов на право управления, не исполнил обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки. Стаж вождения у него – всего один месяц.
Сейчас водитель находится на стационарном лечении из-за полученных в аварии травм. // Фото: ГИБДД Петрозаводска