В лесовоз врезался пьяный водитель со стажем один месяц

Около дома № 55 на Лесном проспекте в Петрозаводске 1 апреля ВАЗ врезался в грузовик MAN. О подробностях этой аварии рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 14.15, находившийся за рулем отечественной легковушки 23-летний водитель неправильно выбрал скорость. Оказалось, вдобавок он был в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель не имел при себе документов на право управления, не исполнил обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки. Стаж вождения у него – всего один месяц.

Сейчас водитель находится на стационарном лечении из-за полученных в аварии травм. // Фото: ГИБДД Петрозаводска