Легковой автомобиль на скорости врезался в лесовоз и вылетел на газон

Легковой автомобиль на скорости врезался в большегруз в Петрозаводске. Дорожное происшествие случилось сегодня в 14:08 на Лесном проспекте и попало в объективы уличных камер наблюдения.

На кадрах видно, как по проспекту в сторону верхнего чапаевского кольца движутся несколько транспортных средств и в какой-то момент легковой автомобиль врезается в лесовоз, после чего вылетает на газон. Судя по всему, водитель большегруза не заметил случившегося и поехал дальше. Легковой автомобиль оказался сильно поврежден.

Запись ДТП опубликовал подписчик сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото vk.com)