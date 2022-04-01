Жительница Карелии отсудила у «Яндекс.Такси» компенсацию после аварии

Жительница Карелии судилась с «Яндекс.Такси» после ДТП и выиграла иск о компенсации морального вреда. Подробности рассказали в пресс-службе Костомукшского городского суда.

События происходили осенью 2019 года. Северянка возвращалась из отпуска и воспользовалась услугами такси, чтобы выехать из московского аэропорта. Машину она вызвала через приложение «Яндекс-Такси». В пути автомобиль остановился на светофоре, сзади в него врезался другой автомобиль, отчего такси отбросило вперед на еще одно авто.

Пассажиры такси получили ушибы и гематомы, их осмотрели прибывшие медики «скорой». Видимых повреждений у людей не было, и они отказались от госпитализации. Но вернувший домой, костмукшанка почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В больнице медики диагностировали у нее травму брюшной полости, осложнившуюся развитием посттравматического панкреатита и разрывом панкреатического протока. Врачи сделали операцию, но полностью восстановить здоровье женщине не удалось. Ей установили группу инвалидности.

К судебному процессу привлекли всех участников дорожного происшествия. В середине марта этого года суд взыскал в солидарном порядке со всех ответчиков, в том числе с ООО «Яндекс.Такси», в пользу пострадавшей пассажирки компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. (фото pixabay.com, QuinceCreative)