Житель Карелии разрезал на части чужой грузовик и сдал на металлолом

Уголовное дело в отношении не в меру предприимчивого жителя поселка Пиндуши направили в суд. Его обвиняют в совершении кражи, причинившей значительный ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле прошлого года мужчина при помощи газового резака разрезал на части автомобиль МАЗ, принадлежащий другому жителю поселка. Потом он частично сдал его в пункт приема металла.

Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 230 тысяч рублей, который для него является значительным. Виновник может потерять свободу на пять лет. // Фото: auto.vercity.ru