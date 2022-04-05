Сегежанина привлекли к ответственности за хранившийся дома порох

57-летнего жителя Сегежи осудили за хранение взрывчатого вещества без соответствующего разрешения. У мужчины дома нашли более 30 граммов самодельной механической смеси порохов промышленного изготовления. Эксперты заключили, что эта смесь является взрывчатым веществом метательного действия и пригодна к применению, рассказали в прокуратуре.

Сегежанин виновным себя не посчитал. Он объяснил, что порох принадлежал умершему мужу его сестры. В суде обвинение представило доказательства, а также показания самого мужчины с предварительного следствия, в которых он говорил, что хранил порох для снаряжения патронов.

Суд учел возраст, состояние здоровья мужчины и тот факт, что он привлекается к уголовной ответственности впервые. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком и пятитысячным штрафом. Приговор пока не вступил в силу. (фото pixabay.com, succo)