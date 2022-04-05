Станислав Бажулин: Санкции могут быть полезны бизнесу, но сейчас -туго

Как вообще устроен рынок форелеводов в Карелии? И ваш бизнес в частности?

Карелия исторически рыбоводный регион. Тут много маленьких локальных хозяйств, небольших семейных предприятий с объемом выращивания до 100 тонн в год. Около 50-60% рынка занимают крупные игроки с производствами полного цикла.

Есть еще некоторое количество средних компаний, к которым относится и наша, с объемом от 500-2000 тонн в год. У «Лафор» сейчас четыре юрлица, которым принадлежит пять участков в разных местах Карелии, плюс цех по потрошению рыбы и изготовлению икры в Крошнозеро. С февраля 2022 года они находятся под управлением единой управляющей компании. Это позволило сократить управленческие издержи, выстроить вертикаль, упростить принятие решений и убрать некоторое дублирование функций.

Чтобы начать деятельность, все игроки рынка участвуют в аукционах для получения нового участка (или получают автоматическое продление старых договор при отсутствии нарушений), которые организует Федеральное агентство по рыболовству. Ведомство выделяет и распределяет водные участки, которые получившая компания уже затем разрабатывает. Из 60 тысяч озер в Республике для рыбоводческих хозяйств пригодно около сотни, которые отвечают всем достаточно жестким требованиям ФАР к бизнесу.

Сколько инвестиций было вложено, сколько планируется? На что потратите эти деньги?

За два года активной работы акционеры вложили в «Лафор» более 400 млн рублей собственных и заемных средств. В планах на 2022 год стояло существенное расширение: строительство новых садков, расширение якорных систем, приобретение средств механизации – счетчиков рыбы и пр., закупка по осени посадочного материала (мальков), а также модернизация наших цехов вместе с повышением качества очистных сооружений.

Фото: Садок для выращивания рыбы

От большей части задуманного мы не будем отказываться. Вложения в этом году составят 150 млн рублей собственных средств без кредитов, которые пойдут в первую очередь на поддержание текущих мощностей, сохранение рабочих мест, решения проблем с кормом для рыбы и закупкой мальков – и то, и другое было импортным продуктом из Европы. У нас была цель к концу 2022 года выйти с 570 тонн в год на 2200 тонн, а в течение трех лет на 3500 тонн в год – и, возможно, эти цифры тоже придется пересмотреть.

Фото: Аэролодка, на которой перемещаются рыбоводы по льду и воде одновременно

Какие основные «болевые» точки есть у рыбного бизнеса?

Никакой бизнес не бывает простым и беспроблемным, и форелеводство – не исключение. Например, заключается договор на рыбоводный участок с компанией, а земельный для берегового базирования не предоставляется, и не всегда быстро удается решить этот вопрос. Бывают сложности с местными жителями, если форелевые хозяйства находятся рядом с населенными пунктами. Местные жители хотят жить как жили, и какие-то новшества им тут не нужны, есть страхи, связанные с нарушением экологической ситуации. К сожалению, сложилось мнение, что появление любого производства означает автоматически грязь, антисанитарию, вода будет зараженная, а лес в округе вымрет. Еще и расположено рыбное хозяйство обычно у воды и на воде, и не всегда эти места абсолютно глухие, все-таки нужно иметь минимальную инфраструктуру для функционирования.

Вопрос импортозамещения: какие сферы вашей деятельности затронули нынешнее положение дел, отразятся ли на вас санкции, как это решаете и/или планируете решать?

Отрасль закупала импортные корма и посадочный материал. Сейчас мы в активном диалоге с Минсельхозом Карелии. В частности, 17 марта прошло совещание, на котором как раз обсуждались проблемы импортозамещения и тех мер поддержки от государства, без которых бизнес просто не проживет. Налаживаем сотрудничество с российскими кормовыми заводами, планируется послать делегацию в Республику Беларусь – там тоже есть свои производители.

Есть ли вообще какой-то позитивный эффект от санкций, на ваш взгляд?

Про позитивные эффекты от санкций говорить еще очень рано. В долгосрочной перспективе они быть полезны российской экономике, потому что на многие отрасли наконец обратят внимание. Однако сейчас непросто. С 2014 года было сделано очень много, но о полном импортозамещении говорить не приходится. Мы выращиваем свою рыбу, однако корм и икру по-прежнему завозим из-за границы, мало своих селекционных центров. И такая ситуация во многих отраслях.

Такие встряски, как сейчас, экстремальны, но оздоровляют бизнес, заставляют людей шевелиться, искать решения и новые пути развития. Нужна общая консолидация усилий всех игроков рынка для того, чтобы отрасль вышла без сильных потерь. Спрос на рыбу высокий, и карельские поставщики не могут удовлетворить его в полном объеме.

Экологический вопрос – последнее время он очень актуален. Как регулируется рыбная отрасль сегодня? Какие вполне естественные процессы могут быть приняты за нарушения?

Наиболее заинтересованные в хорошей экологической обстановке и чистоте на водоеме – это сами форелеводы. Вода для них основной ресурс для получения качественного продукта. И если она будет ненадлежащего качества, рыба у нас просто вся умрет, снизится выживаемость малька, а за каждого мы платим деньги, и плохой продукт у нас просто не будут покупать ритейлеры. Несмотря на то, что Карелия необычайно богата озерами, пригодных для рыбоводства официальных участков не так и много, получить их сложно и дорого, и идея, что форелевод, быстро выработав потенциал одного, тут же перейдет на другой, не имеет под собой никакого основания – одни только компенсационные экологические работы обходятся в несколько миллионов рублей.

Что компания «Лафор» делает для экологии, какие на ваш взгляд должны быть приняты меры, чтобы улучшить экологическую ситуацию?

На участке в поселке Терву мы в 2020-2021 году выполнили таких работ на 8 млн рублей: на эти деньги было закуплено и выпущено в открытую воду 12 500 мальков палии, реликтовой рыбы, которая является ценной промысловой рыбой Ладожского озера. В 2022 году мы запланировали донноочистные работы на одном из наших озер в Карелии. Будем убирать отходы жизнедеятельности форели и иловые отложения.

Фото: Желтый подводный дрон для обследования садков

Фото предоставлены ООО "Управляющая компания "Лафор""