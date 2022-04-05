Палатку стоимостью 22 тысячи рублей украли в спортивном магазине

Пропажу туристического инвентаря обнаружили в спортивном магазине Петрозаводска в ходе ревизии. Недостача составила 22 тысячи рублей. Сотрудники торговой точки обратились в полицию.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. 35-летний петрозаводчанин ранее уже привлекался к ответственности за кражи, рассказали в пресс-центре МВД.

Подозреваемый сознался, ворованную палатку он успел сбыть. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. (фото pixabay.com, bhossfeld)