«РКС-Петрозаводск» обеспечат водой храмы Петрозаводска в Крещение

С 9 утра по позднего вечера передвижные цистерны с водой будут стоять у Крестовоздвиженского собора, расположенного по адресу ул. Волховская, д.1, храма Великомученицы Екатерины по адресу ул. Вольная, д.2 и у храма в честь Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона, расположенного на ул. Сыктывкарской, д.34.

В прошлом году АО «ПКС - Водоканал» обращалось в Карельскую епархию с вопросом о том, действительно ли в Крещение меняется структура любой воды, и получило ответ: да, так и есть, в Крещение святая вода течет даже из-под крана. Но тем, у кого есть сомнения в этом, епархия советует брать воду рядом с храмом, чтобы утвердить веру с помощью чина водоосвящения. В свою очередь, «РКС - Петрозаводск» напоминают петрозаводчанам, что водопроводная вода в городе соответствует всем требованиям СанПиН, и за ее качество не стоит беспокоиться.

Обратите внимание на то, что в связи с необходимостью обеспечения храмов водой для освящения, 19 января подвоз воды в дома без центрального водопровода по графику осуществляться не будет.