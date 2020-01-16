Волки держат в страхе жителей села в Олонецком районе Карелии

Жители Видлицы боятся выходить на улицу - неподалеку от села поселились волки. По словам местных, такое соседство длится на протяжении года.

«За этот период времени волки в село Видлица заходят как к себе домой. И загрызли не одну и не две, а уже не один десяток собак. Когда сообщали об угрозе были разные отговорки: то время не то, то охота не открыта, то обращались к неравнодушному народу о помощи (хотя есть определенные «специалисты», которые должны этим заниматься и выполнять свою прямую обязанность и не доводить дело до такого). И так прошел год»,

- сообщила местная жительница Екатерина Меркулова в группе «Видлица - News».

По словам Екатерины, к счастью, за это время от нападения хищников не пострадал ни один человек.

«Хотя собак, которых загрызли волки, очень жаль. Все они были членами семьи. Мы в ответе, за тех кого приручили. Нашего пса тоже 2 августа 2019 г. волки разорвали прямо во дворе»,

- подытожила автор поста.

Ранее 15 волков удалось застрелить охотникам в Питкярантском и Кондопожском районах. Об успехах карельских звероловов рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии РК.