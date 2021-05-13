В Костомукше мужчина, вызванный в суд, явился на рассмотрение с ножом

В Костомукшского городской суд, для рассмотрения административного протокола, явился местный житель, сообщает УФССП Карелии.

На вопрос должностного лица относительно наличия у него предметов, запрещенных к проносу в суд, а также предметов, которые по своему прямому или косвенному назначению могут создать угрозу жизни и здоровью находящихся в здании суда лиц, мужчина ответил отрицательно.

При осуществлении процедуры осмотра, судебным приставом у него был найден запрещенный к проносу в суд предмет – нож-бабочка.

После составления протокола мужчина был передан сотрудникам Росгвардии. Любопытно, что в суд местный житель прибыл для рассмотрения протокола составленного в отношении него за неповиновение сотруднику полиции. // Фото: img-fotki.yandex.ru