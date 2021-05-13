13 мая 2021, 12:46
Пенсионерка попыталась обокрасть магазин в Медвежьегорске
Росгвардейцы задержали женщину, попавшуюся на хищении товара
Утром 12 мая в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что стражей порядка вызвала директор магазина. Она рассказала, что одна из покупательниц пронесла мимо кассы алкогольные напитки.
Росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину. Пенсионерка была передана полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии