Пенсионерка попыталась обокрасть магазин в Медвежьегорске

Утром 12 мая в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что стражей порядка вызвала директор магазина. Она рассказала, что одна из покупательниц пронесла мимо кассы алкогольные напитки.

Росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину. Пенсионерка была передана полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии