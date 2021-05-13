Два лесных пожара потушили в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы два лесных пожара. Оба возгорания потушены. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

В Пряжинском районе ликвидирован лесной пожар на площади 0,2 гектара. А в Медвежьегорском районе пожар обнаружили при помощи авиапатрулирования. Огонь охватил площадь в 6 гектаров. Это самый крупный на данный момент лесной пожар в республике в 2021 году. На место происшествия незамедлительно десантировались пожарные. Возгорание потушено.

С начала года в Карелии произошли шесть лесных пожаров на общей площади 10 гектаров. Все они потушены.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80. Фото источника