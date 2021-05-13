Любовь довела жительницу Петрозаводска до преступления

Сотрудник одного из магазинов косметики и товаров для дома обратился в полицию Петрозаводска и сообщил, что неизвестная женщина похитила прямо с витрины два флакона туалетной воды – женскую и мужскую, сообщает МВД Карелии.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. Стоимость похищенного оценили в 3 360 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастна 45-летняя петрозаводчанка, которая уже дала признательные показания.

Женщина рассказала, что в соцсети познакомилась с мужчиной. Сначала они переписывались, затем договорились о встрече. Дама решила сделать кавалеру приятный сюрприз. Вместе с ним она пришла в магазин, сказав, что здесь якобы работает ее тетя.

Подобрав ароматические средства мужчине и себе, она положила флаконы в сумку и направилась к выходу. Кавалеру горожанка пояснила, что ей за это ничего не будет, так как родственница поставлена в известность. Главное – незаметно покинуть торговую точку.

Похищенную мужскую туалетную воду подозреваемая подарила, а женскую – оставила для личного пользования. Ее женщина выдала стражам порядка добровольно.

Возбуждено уголовное дело. Даме грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: vk.com