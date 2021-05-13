13 мая 2021, 12:06
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожное происшествие на Октябрьском проспекте
Сегодня утром в Петрозаводске произошла авария на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Инцидент, случившийся в 9:50, попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как микроавтобус, ехавший на красный свет, врезался в легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Первомайского проспекта.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.