Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске произошла авария на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Инцидент, случившийся в 9:50, попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как микроавтобус, ехавший на красный свет, врезался в легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Первомайского проспекта.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.