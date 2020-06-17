Сезон летних акций объявлен в клинике «Нева»

Клиника «Нева» предлагает петрозаводчанам обратить особое внимание на свое здоровье в период снятия ограничений, вызванных эпидемией COVID -19.

За три месяца карантинно - изоляционного периода, когда главной опасностью был коронавирус, многие, может быть, менее опасные, но весьма неприятные для здоровья, проблемы отошли на второй план. В том числе и по объективным причинам: все – таки рекомендовано было ограничить выход из дома.

Сейчас клиники начали работу в штатном режиме и специалисты самых разных направлений готовы помочь пациентам решить проблемы со здоровьем, которые накопились за эти месяцы довольно напряженного, нервного и, главное, малоподвижного образа жизни.

Клиника "Нева" - это многопрофильный медицинский центр, в котором работают опытные квалифицированные специалисты самых разных направлений.

Профессионально отлаженные методы лечения и диагностики, новейшее оборудование лучших отечественных и зарубежных производителей, хорошая репутация врачей, комфортные условия для пациентов - эти обязательные составляющие современной медицины в полной мере воплощаются в ежедневной практике клиники «Нева».

Специалисты клиники приглашают на консультации тех, кто чувствовал какие-то тревожные симптомы, но отложили визит к врачу во время карантина. И тех, у кого напряженная обстановка, вынужденная смена ритма и образа жизни вызвала определенный дискомфорт или усилила прежние проблемы со здоровьем. А если вы собирались пройти профилактический осмотр, планировали определенные исследования или хотели решить косметические проблемы, то сейчас самое время обратиться в клинику «Нева».

Лето только начинается. Чтобы получить полноценное удовольствие от отпуска, не отвлекаясь на болевые ощущения и дискомфорт организма, лучше, по возможности, решить проблемы заранее.

Тем более практически все специалисты клиники до конца июня проводят прием пациентов с 20% скидкой.

В клинику «Нева» вы можете обратиться к специалистам по направлениям:

- проктология

- урология

- флебология

- гинекология

- неврология

- косметология

- цистоскопия

- гистероскопия

Предоставляются услуги по удалению новообразований и вросших ногтей.

Также можно сдать медицинские анализы и пройти ультразвуковое и эндоскопическое исследование - видеоколоноскопию и видеогастроскопию.





Клиника «Нева» находится в самом центре города на ул. Красной, 36

Режим работы:

пн. - пт. с 8.00 до 20.00 ⠀

сб. - вс. с 8.00 до 17.00

☎ 8 800 222 03-03

Записаться на прием можно на сайте.

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