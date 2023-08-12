В карельской деревне установили поклонный крест в память о храме

В деревне Тунгуда Беломорского района установлены поклонный крест и плита в память о церкви, которая когда-то стояла здесь. Об этом рассказала пресс-служба Карельской епархии. На сайте епархии выражается благодарность всем жителям и гостям деревни, кто подключился к монтажу плиты и креста.

Памятные объекты установлены в честь сожженной церкви во имя Спаса Нерукотворного, которая долгие годы была духовным центром для жителей деревни и всей Тунгудской волости.

На плите, установленной рядом с поклонным крестом, указаны три даты:

1868 г. – дата возведения

1931 г. – дата закрытия

1942 г. – дата сожжения церкви от зажигательных пуль из самолетов

Инициатор проекта — Анастасия Чубурова, жительница деревни Тунгуда.