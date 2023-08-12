12 августа 2023, 21:56
В карельской деревне установили поклонный крест в память о храме
Деревня Тунгуда Беломорского района когда-то была центром целой волости
В деревне Тунгуда Беломорского района установлены поклонный крест и плита в память о церкви, которая когда-то стояла здесь. Об этом рассказала пресс-служба Карельской епархии. На сайте епархии выражается благодарность всем жителям и гостям деревни, кто подключился к монтажу плиты и креста.
Памятные объекты установлены в честь сожженной церкви во имя Спаса Нерукотворного, которая долгие годы была духовным центром для жителей деревни и всей Тунгудской волости.
На плите, установленной рядом с поклонным крестом, указаны три даты:
1868 г. – дата возведения
1931 г. – дата закрытия
1942 г. – дата сожжения церкви от зажигательных пуль из самолетов
Инициатор проекта — Анастасия Чубурова, жительница деревни Тунгуда.