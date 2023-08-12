Смертельное ДТП случилось в Петрозаводске на подъезде к аэропорту

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на подъезде к аэропорту «Петрозаводск», сообщили в ГИБДД Карелии. Пресс-служба автоинспекции опубликовала видео с места трагедии.

Авария произошла утром, в 08:50. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21110» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в опорную конструкцию моста. От полученных травм 41-летний водитель скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. // Фото: пресс-служба правительства РК.