Жители Заозерья бьют тревогу по поводу нехватки мест в школе

Жители карельского села Заозерье собирают подписи под письмом, в котором они обращают внимание властей на острый дефицит мест в школе. Сейчас там обучаются 360 человек, а школа рассчитана на 264 ученика.

"Подготовили обращение по поводу строительства школы. Отправлять будем в Минпросвещения РФ и Голиковой Т.А., также это обращение будет отправлено в приемную Президента, общественную организацию по правам граждан",

- сообщается в группе «Заозерье Прионежья».

В обращении также подчеркивается, что пищеблок школы работает не только для 360 школьников, но и для 190 дошкольников. Места не хватает ни в пищеблоке, ни в столовой. Учебный процесс организован в две смены, причем уже со вторых классов, школа работает с 8:30 до 18:40. Внеурочную деятельность часто приходится проводить в коридорах.

Авторы письма просят решить проблему организации учебного процесса в Заозерье. Подписать обращение можно во всех магазинах села, а также в аптеке, на почте и в амбулатории. // Фото: Елена Скалий.