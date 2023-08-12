Угон автомобиля в Карелии раскрыт по горячим следам

В ОМВД России по Пряжинскому району поступило заявление от жителя одного из поселков. У него пропал автомобиль, который находился во дворе дома. При этом потерпевший самостоятельно разыскал угнанную машину - обнаружил ее неподалеку в кювете.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний брат заявителя. Он признался, что в тот день отдыхал в поселке с приятелем и решил съездить в магазин за спиртным. Брата дома не оказалось, но во дворе стояла его машина. Подозреваемый сел за руль без спроса, но по дороге не справился с управлением и оказался в кювете. Машина получила значительные повреждения, а водитель – травмы.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия. // Фото: Pixabay.com.